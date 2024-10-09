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Nun können die Fans an 23 Orten Großbritanniens ein Selfie mit dem marmeladenliebenden Bären machen.
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Video. "Paddington in Peru": 23 Bären sitzen auf den Bänken Großbritanniens

Zuletzt aktualisiert:

Anlässlich des neuen Kinofilmes "Paddington in Peru" warten insgesamt 23 Bären auf den Bänken Großbritanniens auf ihre Fans.

Anlässlich des bevorstehenden Kinostarts des neuen Films "Paddington in Peru" werden überall in Großbritannien Statuen der Kultfigur aufgestellt. So können die Fans sich hinsetzen und ein Selfie mit dem Marmelade liebenden Bären machen.

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Die Bären werden an 23 Orten auf Bänken zu finden sein: Von John O'Groats bis Land's End.

"Paddington in Peru" ist der dritte Film der Reihe. Dort spricht Ben Whishaw die Stimme von Paddington und Imelda Staunton die von Tante Lucy.

Im dritten Film besuchen Paddington und seine menschliche Familie, die Browns, Tante Lucy im Heim für pensionierte Bären in Peru. Dort erfahren sie von der Mutter Oberin (Olivia Colman), die das Heim leitet, dass Tante Lucy inzwischen verschwunden ist.

Daraufhin begibt sich die Familie mit dem Abenteurer Hunter Cabot (Antonio Banderas) auf die Suche nach Lucy. Ein großes Abenteuer bringt sie quer durch den Regenwald hinauf auf die höchsten Berggipfel Perus.

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