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Fans der New York Knicks feiern nach einem Public Viewing den Sieg in Spiel 5 der NBA-Finals gegen die San Antonio Spurs.
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Video. New York im Ausnahmezustand: Knicks holen ersten NBA-Titel seit 1973

Zuletzt aktualisiert:

Knicks-Fans strömten auf die Straßen von New York, nachdem ihr Team die Spurs mit 94:90 bezwungen und erstmals seit mehr als fünfzig Jahren den NBA-Titel gewonnen hatte.

Tausende Fans der New York Knicks haben am Samstagabend in der ganzen Stadt gefeiert. Zuvor hatte ihr Team die San Antonio Spurs mit 94:90 besiegt und damit den ersten NBA-Titel seit 1973 geholt.

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Schon vor der Schlusssirene hatten sich Anhänger vor dem Madison Square Garden und bei Public Viewings in der ganzen Stadt versammelt. Mit dem Buzzer strömten sie auf die Straßen. Sie jubelten, schwenkten Fahnen in den Teamfarben, machten Fotos und stimmten Sprechchöre an. Feuerwerk erhellte den Nachthimmel.

Viele sprachen von einem historischen Moment für die Stadt: Nach 53 Jahren endet die Durststrecke ohne NBA-Meisterschaft. Autofahrer hupten, Fremde lagen sich in den Armen und feierten gemeinsam in ausgelassener Stimmung.

Die Knicks machten den Titel perfekt, obwohl sie in Spiel fünf der NBA-Finals zwischenzeitlich mit 16 Punkten zurücklagen. Der Erfolg krönte einen starken Playoff-Lauf und brachte dem Team die dritte Meisterschaft der Klubgeschichte.

Für viele Anhänger bedeutet dieser Triumph mehr als Basketball. Nach Jahrzehnten des Wartens habe der Titel die Menschen in New York im Jubel vereint, sagen sie.

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