Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Erde
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Euroviews
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Hollywood: Javier Bardem erhält am Dienstag Hand- und Fußabdruck-Ehrung
No Comment

Video. Javier Bardem verewigt sich neben Hollywood-Größen bei Ehrenzeremonie

Zuletzt aktualisiert:

Der spanische Filmstar Javier Bardem ist am 16. Juni in Los Angeles geehrt worden: Er verewigte seine Hand- und Fußabdrücke vor dem legendären TCL Chinese Theatre.

Der Oscarpreisträger verewigte seine Hand- und Fußabdrücke im feuchten Zement und setzte anschließend noch eine ungewöhnliche persönliche Note: Er drückte auch seine Nase in die Platte – ein Novum bei der traditionsreichen Zeremonie. Vor Gästen und Medien sprach Bardem von einem zutiefst bewegenden Moment und sagte, es falle ihm schwer zu glauben, dass er nun zu den vielen gefeierten Persönlichkeiten gehört, die bereits an derselben Stelle standen.

WERBUNG
WERBUNG

Die Feier unterstrich Bardems anhaltenden Einfluss auf das internationale Kino und fiel in eine Phase, in der der Schauspieler seine Laufbahn weiter ausbaut. In seiner Ansprache dankte er seiner Frau, der Schauspielerin Penélope Cruz, sowie den gemeinsamen Kindern Leo und Luna für ihre Unterstützung auf seinem künstlerischen Weg.

Zu Bardems jüngeren Projekten gehören die Serie Cape Fear und der Film F1: The Movie. In Arbeit sind außerdem The Beloved, dessen Kinostart in Spanien für August 2026 geplant ist, und Dune: Part Three, das im Dezember erwartet wird. Die Auszeichnung markiert einen weiteren Meilenstein in einer Karriere, die sich inzwischen über mehr als drei Jahrzehnte spannt und Produktionen in Spanien wie auch international umfasst.

Unsere Auswahl

WERBUNG
WERBUNG

Mehr dazu No Comment

Aktuelles Video

WERBUNG
Alle Artikel zu nocomment anzeigen Alle Artikel zu europe-today anzeigen Alle Artikel zu the-ring anzeigen Alle Artikel zu the-cube anzeigen Alle Artikel zu europe-in-motion anzeigen Alle Artikel zu 12-minutes-with anzeigen
WERBUNG
WERBUNG