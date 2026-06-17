Video. Javier Bardem verewigt sich neben Hollywood-Größen bei Ehrenzeremonie

Der Oscarpreisträger verewigte seine Hand- und Fußabdrücke im feuchten Zement und setzte anschließend noch eine ungewöhnliche persönliche Note: Er drückte auch seine Nase in die Platte – ein Novum bei der traditionsreichen Zeremonie. Vor Gästen und Medien sprach Bardem von einem zutiefst bewegenden Moment und sagte, es falle ihm schwer zu glauben, dass er nun zu den vielen gefeierten Persönlichkeiten gehört, die bereits an derselben Stelle standen.

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Die Feier unterstrich Bardems anhaltenden Einfluss auf das internationale Kino und fiel in eine Phase, in der der Schauspieler seine Laufbahn weiter ausbaut. In seiner Ansprache dankte er seiner Frau, der Schauspielerin Penélope Cruz, sowie den gemeinsamen Kindern Leo und Luna für ihre Unterstützung auf seinem künstlerischen Weg.

Zu Bardems jüngeren Projekten gehören die Serie Cape Fear und der Film F1: The Movie. In Arbeit sind außerdem The Beloved, dessen Kinostart in Spanien für August 2026 geplant ist, und Dune: Part Three, das im Dezember erwartet wird. Die Auszeichnung markiert einen weiteren Meilenstein in einer Karriere, die sich inzwischen über mehr als drei Jahrzehnte spannt und Produktionen in Spanien wie auch international umfasst.