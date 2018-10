Gedenken an die Opfer des Massakers von Las Vegas

Am Montag haben Hunderte Menschen der Opfer des Massakers von Las Vegas vor einem Jahr gedacht. In einem Amphitheater versammelten sie sich zu einer Gedenkzeremonie. Bei Sonnenaufgang wurden 58 Tauben freigelassen, eine für jedes Opfer. US-Präsident Donald Trump erinnerte in einer Pressekonferenz in Washington an die Toten.