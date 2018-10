Proteste in Belgien gegen Rentenreform

In Belgien haben sich Tausende Menschen an einem Aktionstag der Gewerkschaften beteiligt.

Wie hier in Brüssel demonstrierten sie auf Kundgebungen gegen die geplante Rentenreform der Regierung.

Diese will das allgemeine Renteneintrittsalter auf 67 erhöhen.

In bestimmten Branchen könne man nicht arbeiten, wenn man älter als 50 sei, sagt ein Demonstrant. Ein Arbeiter am Fließband, in der Industrieproduktion könne das körperlich nicht durchhalten.

Eine weitere Forderung der Gewerkschaften ist eine Erhöhung der Renten.

Höhere Renten seien eine politische Wahl, meint eine Demonstrantin. Es gehe darum, was der Gesellschaft wichtig sei. Für uns sei entscheidend, dass Menschen nach einem langen Arbeitsleben am Ende eine anständige Rente bekommen sollten.

Die belgischen Arbeitgeber erklärten, die Rentenreform sei überfällig.