Schmeckt's? Fish & Chips ohne Fisch

Für Liebhaber des englischen Imbissklassikers Fish & Chips gibt es jetzt eine Alternative ganz ohne Fisch. Ein Lokal in London hat sich auf die vegane Variante spezialisiert. Statt gepresstem Seelachs oder Kabeljau werden Bananenblüten im Backteig ins heiße Fett geschmissen.

Und was sagen die Kunden? Hat's gemundet?

"Es schmeckt nicht unbedingt wie Fisch, ist aber sehr gut. Man könnte es vom Mundgefühl her vielleicht am ehesten mit einer Artischocke vergleichen", meint ein junger Mann.

Eine Frau ist nicht so begeistert: "Ich finde, es ist am besten, die Früchte der Erde so zu essen, wie sie da sind. Ich mag keinen Tofu, keinen Fleischersatz und solche Dinge."

Wem falscher Fisch und Fritten nicht reichen, der kann auch zu Gerichten greifen, die an Garnelen und Schrimps angelehnt sind. Auch die stehen hier auf der Speisekarte. Ohne tierische Inhaltsstoffe natürlich.