Asem-Gipfel: Schulterschluss gegen Trump?

Was bringt den EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker gemeinsam mit dem den kasachischen Präsidenten, Theresa May, Japans Premier Shinzo Abe, Emmanuel Macron und Russlands Dimitri Medvedev an einen Tisch? Der große Brückenschlag zwischen Europa und Asien.

Auf dem Asem-Girpfel in Brüssel stellten sich mehr als 50 Länder hinter das Prinzip der Zusammenarbeit - nach gemeinsamen Regeln. Also genau das Gegenteil von Donald Trumps "America First"-Strategie der nationalen Alleingänge. Auch wenn das in Brüssel niemand so offen sagen wollte. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini. hatte gleich zu Beginn am Donnerstag abgewiegelt. Man organisiere keine Treffen gegen irgendjemanden.