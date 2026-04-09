Bundesregierung will Gespräche mit dem Iran wiederaufnehmen

Mit der vereinbarten Waffenruhe in der Golfregion will Deutschland wieder eine aktivere Rolle bei Verhandlungen mit dem Iran einnehmen. Ziel sei es, damit einen Beitrag zum Erfolg der anstehenden Verhandlungen zwischen den USA und Iran über ein Ende des Krieges in der Region zu leisten, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz vor der Presse.

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Die Waffenruhe zwischen Iran und den Vereinigten Staaten eröffne ein "Zeitfenster für eine Verhandlungslösung", erklärte Merz. Die Lage sei aber noch "fragil". Bundeskanzler Merz rechnet mit schwierigen Verhandlungen für einen dauerhaften Frieden im Iran.

Merz kündigt direkte Gespräche mit dem Iran an

Am Mittwoch passierten erstmals Schiffe die Straße von Hormus seit der Vereinbarung einer Waffenruhe zwischen Washington und Teheran. Doch die Lage ist weiter unsicher, nach israelischen Angriffen im Libanon schien die Passage erneut blockiert zu werden.

Nach einem Friedensschluss könne Deutschland helfen, die Schifffahrt in der Meerenge von Hormus zu sichern, wie Merz in einem Statement am Mittwoch erklärte.

Die Regierung dankte Pakistan für die Vermittlung der Vereinbarung zwischen den USA und Iran. "Ziel muss nun sein, in den nächsten Tagen ein dauerhaftes Ende des Krieges auszuhandeln. Dies wird sich nur auf diplomatischem Weg erreichen lassen", erklärte der Kanzler am Mittwochabend.

Die Bundesregierung wolle den diplomatischen Prozess weiter unterstützen. "Dazu steht sie in engem Austausch mit den USA und anderen Partnern", erklärte Merz. Seinen Angaben zufolge habe er US-Präsident Donald Trump aufgefordert, die Verhandlungen mit Iran fortzusetzen.

Jetzt will die Regierung auch wieder Gespräche mit Iran aufnehmen. Sie sei bereit, einen Frieden zu stabilisieren – "wenn er denn gelingt", wie Merz nachschob. "Ein diplomatischer Erfolg ist keineswegs ausgemacht", sagte der CDU-Politiker mit Blick auf die für Samstag geplanten Verhandlungen zwischen den USA und Iran in Pakistan.

"Die Ankündigung einer maßlosen Eskalation" sei jedoch vorerst abgewendet, erklärte Merz mit Blick auf die Drohung von US-Präsident Donald Trump, die iranische Zivilisation auszulöschen.

Geplant sei demnach ein Gespräch am selben Tag mit dem pakistansichen Premierminister Shebaz Sharif. Zudem soll ein deutsches Verhandlungsteam nach Pakistan aufgebrochen sein, um dort mit Teheran zu verhandeln.