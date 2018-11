Ferienhaus in Dänemark: Rechtspopulisten befürchten Ausverkauf durch Ausländer

Ein Sommerhaus in Dänemark - ein Traum, den sich in den vergangenen Jahren immer mehr Deutsche erfüllen konnten. Dabei ist es eigentlich schwierig, als Ausländer in Dänemark ein Feriendomizil zu kaufen. Selbst EU-Staatsbürger dürfen das nur, wenn sie einen festen Wohnsitz im Land haben oder dies in der Vergangenheit mindestens fünf Jahre hatten. Wer das nicht vorweisen kann, braucht eine Sondergenehmigung vom Justizministerium. Kaufinteressenten können ihre Urlaubsaufenthalte in Dänemark oder eine andere besondere Verbindung zum Land geltend machen. Das hat in den vergangenen Jahren immer häufiger funktioniert: 2014 erteilte das Justizministerium 27 Kaufgenehmigungen. 2014 waren es 92.