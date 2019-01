Boxen: Broner (USA) fordert Weltergewicht-Meister Pacquiao (PH) heraus

In Las Vegas werden am Samstag zwei Stars der Boxwelt aufeinandertreffen:

Der US-Amerikaner Adrien "The Problem" Broner, Weltmeister in vier Gewichtsklassen, fordert den amtierenden Weltergewicht-Titelträger Manny "Pacman" Pacquiao von den Philippinen heraus - seines Zeichens Inhaber von zwölf Titeln in acht verschiedenen Gewichtsklassen.

Für Pacquiao ist es der erste Kampf auf amerikanischem Boden seit zwei Jahren.

"Es ist eine Weile her, seit du mich hast kämpfen sehen. Es wird also ein aufregender Kampf. Bitte verpass ihn nicht. Das gibt's nur einmal im Leben", lud Pacquaio seinen Kontrahenten ein.

Tausende Fans waren zum MGM Hotel gekommen, um die beiden Boxstars zu empfangen.

Nach einer Niederlage 2017 und einem Unentschieden im vergangenen Jahr setzt der 29-jährige Broner alles daran, Pacquiao zu bezwingen.