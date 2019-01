EU-Initiative "Obstgarten" unterstützt osteuropäische Bauern

Das Projekt "Obstgarten" ist Teil einer europäischen Strategie zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung in Moldawien.

"Moldawien profitiert von den Investitionen der EU, denn dadurch können wir unsere Wirtschaft schneller an europäische Märkte angleichen", so Victor Gutu. "Die Finanzmittel ermöglichen es uns, von Anfang an europäische Standards und Rechtsrahmen einzuhalten, sodass wir in Zukunft wettbewerbsfähiger bei der Eroberung der EU-Märkte sein können."