Chanel-Schau: Lagerfeld nicht da

Zu den Chanel-Schauen in Paris waren die Stars aus Hollywood da und ließen sich gerne fotografieren, ob das Pharrell Williams nebst Gattin, Kristen Stewart, Tilda Swinton oder Sofia Coppola waren. Doch der eigentliche Star fehlte: Karl Lagerfeld, Karl der Große, war nicht da.

Er hatte diese Show so schön gestaltet, im Pariser Grandpalais, wie eine Villa an der italienischen Riviera, er ließ das Publikum träumen mit seinen Sommerkreationen, doch schon bei der ersten Show der Schock, Lagerfeld war nicht da, es hieß, er komme zur zweiten, doch: Das Haus Chanel gab an, er sei zu müde gewesen.

Chanel-Kreationsleiterin Virginie Viard verbeugte sich statt Karl. Das Publikum applaudierte zögerlich. Sie alle sorgen sich um den Modegott, von dem man nicht recht weiß, wie alt er ist, der selbst sein Geburtsjahr mit 1935 angibt.

Bei Anproben am vergangenen Sonntag war er noch dabei gewesen sein.