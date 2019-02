China begrüßt das Jahr des Schweines

China feiert Neujahr und begrüßt das Jahr des Schweins. Am ersten Tag des chinesischen Neujahrs sorgt ein Schweinerennen in Langmushui, in der Kreisstadt Duyun, in der südwestchinesischen Provinz Guizhou, für die Unterhaltung der Zuschauer.

Das Neujahrsfest gilt als der wichtigste traditionelle chinesische Feiertag. Der Neujahrstag, dessen Termin nach dem traditionellen chinesischen Lunisolarkalender berechnet wird, fällt auf einen Neumond zwischen dem 21. Januar und dem 21. Februar.

Das Jahr des Hundes geht zu Ende, das Jahr des Erde-Schweins beginnt damit am 5. Februar 2019 und dauert bis zum 24. Januar 2020.

Das Schweinerennen soll seinen Besitzern Glück bringen. Der Sieger hat sozusagen Schwein gehabt.