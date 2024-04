no comment

Bis zu 160 Grindwale sind an der westaustralischen Küste in der Nähe der Touristenstadt Dunsborough gestranet. Mindestens 26 von ihnen sind verendet, bevor Naturschützer einen Rettungsversuch starten konnten. Einsatzkräfte versuchen, die restlichen Wale am Leben zu erhalten.