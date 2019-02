FC Bayern vor Kraftprobe beim FC Liverpool

Für den FC Liverpool steht in der Champions League die seit Wochen erwartete Kraftprobe mit dem FC Bayern München an.

Im Achtelfinal-Hinspiel, im legendären Stadion an der Anfield Road, muss Liverpool punkten, um für das Rückspiel am 13. März in München gewappnet zu sein.

Dazu Liverpools Trainer Jürgen Klopp:

"Es ist immer hart und wir müssen vorbereitet sein. Hoffentlich sind wir das. Wir müssen uns morgen Abend zu 100 Prozent auf das Spiel konzentrieren, sonst haben wir keine Chance, dass ist absolut sicher".

Bayern Präsident Uli Hoeneß hofft auf ein Unentschieden gegen den englischen Spitzenklub des früheren Dortmunder Trainers Jürgen Klopp. Die Münchner müssen im Hinspiel allerdings auf den erkrankten Jérôme Boateng verzichten.

Flügelspieler Kingsley Coman macht eine Fußverletzung aus dem Augsburg-Spiel zu schaffen. Thomas Müller muss im Achtelfinale wegen einer Rotsperre zuschauen.

Im zweiten Spiel des Abends trifft Olympique Lyon auf den FC Barcelona.

Der Spitzenreiter der spanischen Primera División trifft im Groupama Stadion vor rund 60000 Zuschauern auf den Tabellendritten der Ligue 1.