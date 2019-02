In dieser Ausgabe von The Brief from Brussels: Internationale Konferenz zur Abschaffung der Todesstrafe in Brüssel

Zudem in Kürze: EU-Parlament will Rumänin Kövesi an der Spitze der künftigen EU-Staatsanwaltschaft - Anti-Orban-Stimmung innerhalb der europäischen Christdemokraten wird grösser - Der Winter in Westeuropa 2019: 20 Grad und Smog-Alarm