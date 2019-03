Türkische Wirtschaft rutscht in die Rezession

Die türkische Wirtschaft ist wie erwartet Ende 2018 in eine Rezession geschlittert. Das geht aus Zahlen des Statistikamtes in Ankara hervor. Demnach schrumpfte das Inlandsprodukt im letzten Quartal um 2,4 Prozent. Besonders betroffen war die Baubranche mit einem Minus von 8,7 Prozent, die Industrie verlor 6 Prozent.

Inflation schnellt in die Höhe

Auch der private Konsum hat in den vergangenen Monaten gelitten. Im letzten Sommer hatte die türkische Lira stark an Wert verloren und damit die Inflation in die Höhe getrieben.

Und die Aussichten für 2019 versprechen kaum Besserung. Die Rating-Agentur Moodys rechnet mit einem Schrumpfen der Wirtschaft um 2 Prozent, der IMF sagt ein kleines Plus von 0,4 Prozent voraus.

Kommunalwahlen stehen an

Für die regierende AKP von Präsident Erdogan kommt die Rezession zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Ende März stehen in der Türkei Kommunalwahlen an.