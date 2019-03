Die Rapsfelder in der chinesischen Provinz Guizhou stehen in voller Blüte, zur Freude zahlreicher Besucher, die sich begeistert in der gelben Pracht fotografieren.

Die Blüte begann bereist Anfang Februar und dürfte noch bis April andauern. Ebenfalls atemberaubend schön sind derzeit die Pflaumen- und Pfirsichblüten: helle Farbtupfer in der frühlingsfrischen Landschaft. Winter ade!