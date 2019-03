Über 40 Tote durch Explosion in Industriepark

Durch eine gewaltige Explosion in einem Industriepark im Osten Chinas sind über 40 Menschen getötet und hunderte weitere verletzt worden.

Die Druckwelle beschädigte auch Gebäudefassaden in der Umgebung des Geländes in der Staft Yancheng. Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, die Explosion sei durch ein Feuer in einer Fabrik für Pestizide ausgelöst worden.

Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Die insgesamt mehr als 640 Verletzten wurden in sechzehn Kliniken der Provinz Jiangsu versorgt. Dutzende Patienten sollen sich in einem kritischen Zustand befinden.

Unter den Opfern sind laut Xinhua zahlreiche Anwohner. Sogar in mehreren Kilometern Entfernung vom Unglücksort seien Fenster zersprungen.

Zahlreiche Wohnhäuser, Autos und eine Schule in der Gegend seien massiv beschädigt worden. Tausende Arbeiter und Anwohner des Industrieparks wurden evakuiert. Es handelt sich um das folgenschwerste Industrie-Unglück in China seit mehreren Jahren.