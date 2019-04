Die Klima-Aktivistin Greta Thunberg hat in Straßburg das Europäische Parlament besucht.

Die 16jährige Schwedin traf dabei mit Parlamentspräsident Antonio Tajani und Mitgliedern des Umweltauschusses zusammen.

Am Karfreitag führt Thunberg, die Organisatorin einer weltweiten Jugendbewegung für besseren Klimaschutz ist, einen Protestzug in Rom an.