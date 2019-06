Diese Woche in State of the Union:

Auch die Wahl in Dänemark hat gezeigt: die politische Landschaft verändert sich.

Neugewählte Europaabgeordnete schauen sich das Brüsseler Europaparlament an - darunter ein Arzt aus Lampedusa mit einer Botschaft für Europa.

Brexit ohne Ende - außer für Theresa May.

Und natürlich unser Moment der Woche. Diesmal mit einem amerikanischen Staatsgast in London.