State of the Union: Mehrheiten und Machtpoker nach der Europa-Wahl

In dieser Ausgabe von State of the Union, unserem europäischen Wochenrückblick: Nach der Europa-Wahl hat der Brüsseler Postenpoker begonnen.

Dabei zeichnet sich eine Kraftprobe zwischen dem Europäischen Rat, also den Staats- und Regierungschefs, und dem Europäischen Parlament ab.

Im Kern geht es um die Frage, ob nur einer der Spitzenkandidaten mit dem Amt des Kommissionspräsidenten betraut werden kann.

Bislang ist kein Kompromiss in Sicht. Bis Ende Juni soll eine Lösung gefunden werden.

Außerdem: Ibiza-Gate in Österreich