In dieser Ausgabe von The Brief from Brussels: Selbstbewusster Neuling im Europäischen Parlament - die 31jährige ungarische Ärztin Katalin Cseh will mit einem Anti-Orban-Programm ihre liberale Fraktion und den politischen Gegner aufmischen.

Dazu in Kürze: Irland fürchtet harten Brexit - Innovation beim Essen - Russland baut Maut-Autobahn quer durch Zentralasien