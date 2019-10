Netflix bringt "Die zwei Päpste" auf die Leinwand

"Die zwei Päpste" erzählt die Geschichte von Papst Benedikts Rückzug als Oberhaupt der katholischen Kirche im Jahr 2013 und dem Aufstieg von Papst Franziskus. Regisseur Fernando Meirelles konstruiert dazu viele persönliche Dialoge, wie die die beiden Männer sie geführt haben könnten.

In den Hauptrollen: zwei walisische Schauspieler. Der 81-jährige Anthony Hopkins als konservativer Benedikt XVI., und Jonathan Pryce in der Rolle seines argentinischen Nachfolgers Jorge Bergoglio.

"Ich habe den Film gemacht, weil ich ein großer Fan von Papst Franziskus bin", erklärt Regisseur Fernando Meirelles. "Ich denke, er ist eine sehr wichtige Stimme in der heutigen Welt. Er sieht den Planeten als eine Einheit und er versucht Brücken zu bauen, während andere Mauern bauen wollen. Und Papst Franziskus hat eine Enzyklika "Laudato Si" geschrieben, in der es darum geht, auf den Planeten aufzupassen. Und genau deshalb mag ich ihn so sehr."

"Ein Anführer, wie wir ihn brauchen"

Auch Jonathan Pryce outete sich als großer Papst-Fan.

"Es war einfach ein tolle Rolle zu spielen, seine Schwächen und Mängel aber auch seine Stärken zu zeigen. Und was er als ein Anführer tun kann, der so ist wie wir ihn im politischen Leben dringend brauchen könnten."

Der Film spielt mit dem Kontrast zwischen dem konservativen Traditonalisten Benedikt und seinem liberaleren Nachfolger Franziskus, einem sehr ungleichen Paar. "Die zwei Päpste" ist eine Ko-Produktion zwischen Großbritannien, den USA, Italien und Argentinien. Der Film ist Ende November in US-amerikanischen Kinos zu sehen und ab Dezember beim Streaming-Dienst Netflix verfügbar.