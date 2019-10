The Brief from Brussels: Julian King, EU-Kommission, G6-Innenminister

In dieser Ausgabe von The Brief from Brussels:

Der voraussichtlich letzte britische EU-Kommissar, Julian King, steht vor dem Ende seiner Amtszeit. Doch wann dieser Moment erreicht ist, steht angesichts des Brexit-Chaos völlig in den Sternen. King nimmt es mit Humor.

Dazu in Kürze:

Zum Abschluss ihres Treffens in München haben die Innenminister der sechs größten EU-Staaten ein Maßnahmenpaket über die Bekämpfung von Rechtsextremismus und Antisemitismus vorgelegt.

Der französische EU-Kommissionskandidat Thierry Breton will sich im Falle seiner Berufung von seinem Aktienbesitz trennen. Dadurch solle jedem Verdacht eines Interessenkonflikts entgegen getreten werden.