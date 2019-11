Eine Rocklegende feiert Geburtstag: Tina Turner wird 80

Die Rock-Ikone feiert runden Geburtstag: Tina Turner wird 80 Jahre alt.

Die amerikanische Sängerin, mit dem gebürtigen Namen Anna Mae Bullock, wurde in den 60er Jahren an der Seite ihres damaligen Ehemannes Ike Turner bekannt.

Dieser stellte sich als brutaler Ehemann heraus - Tina Turner trennte sich von ihm und wurde in den 80ern als Solokünstlerin zum Weltstar. Songs wie "Private Dancer", "What's Love Got To Do With It?" oder "We Don't Need Another Hero" wurden Riesenerfolge. 1995 sang sie das Titelstück zum gleichnamigen James-Bond-Film "Golden Eye".

Nach 180 Millionen verkauften Tonträgern und sechs großen Tourneen verabschiedete sich Tina Turner 2009 von der Bühne.

Gesundheitlich ist der Weltstar nach einem Schlaganfall und einer Darmkrebserkrankung angeschlagen. Ihr Ehemann spendete ihr 2017 eine Niere und rettete ihr damit das Leben.

Anfang November zeigte sich Turner in New York bei der Broadway-Premiere von "Tina - The Tina Turner Musical".