Frankreich: Der Wunsch, auszuwandern, erreicht Rekordniveau

Julien* (Vorname geändert) verließ Paris im Dezember. "Ich fühlte mich in Frankreich nicht mehr glücklich", sagt der Restaurantunternehmer, der heute in Tiflis, Georgien, lebt.

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Seine Aussage spiegelt ein allgemeineres Unbehagen wider: Lauteiner am Montag veröffentlichtenGallup-Studie erwägt mehr als ein Viertel der Franzosen, sich dauerhaft im Ausland niederzulassen.

Ein spektakulärer Anstieg, den es seit fast zwanzig Jahren nicht mehr gegeben hat und der mit einem drastischen Rückgang des Vertrauens in die Institutionen und einem politischen Klima einhergeht, das als zunehmend angstbesetzt gilt.

Kein Vertrauen in die Politik und ein Klima der Angst

In seinem Lokal stellt Julien dieses Jahr einen deutlichen Rückgang der Besucherzahlen fest."Ich habe dieses Jahr viele Kunden verloren. Die Leute haben nicht mehr die Mittel, um auszugehen und zu konsumieren wie früher", sagte er Euronews.

Seiner Meinung nach gibt es "einen Mangel an Möglichkeiten" für Unternehmer, "eine Steuerbelastung, die in Frankreich ungeheuerlich ist" und vor allem "eine allgemeine Atmosphäre, die sehr schlecht ist".

Antoine, ein Ingenieur in der Luxusgüterbranche in Paris, teilt dieses Unbehagen, auch wenn er den Schritt noch nicht gewagt hat.

Er "liebt" seine Stadt, in der er geboren wurde und arbeitet, aber er sagt, dass er immer stärker den Wunsch verspürt, wegzugehen. In Kanada, so sagt er, habe er "eine Art Akzeptanz der anderen" wiedergefunden, die er in Frankreich nicht mehr wahrnehme. In Frankreich, so bedauert er, "gibt es viel Hass zwischen den Menschen", und er fügt hinzu, dass "die Menschen sich lieber gegenseitig ins Knie schießen, als sich gegenseitig zu helfen".

Bezüglich der materiellen Ebene erklärt Antoine Euronews, dass er trotz seines Werdegangs als Führungskraft in eine Sackgasse geraten ist: Ohne Erbe, so erklärt er, könnte er sich "nicht allein [...] eine eigene Wohnung kaufen" oder auch nur "in der Stadt leben, in der ich geboren wurde".

Diese individuellen Werdegänge sind das Echo einer breiteren Bewegung. Laut der Studie würde Frankreich 2025 eine der schwersten Krisen des institutionellen Vertrauens erleben, die seit der Einführung der Gallup World Poll vor fast 20 Jahren beobachtet wurde.

Ein dramatischer Vertrauensverlust

Vor dem Hintergrund einer starken politischen Instabilität und eines anhaltenden wirtschaftlichen Pessimismus ist der Vertrauensverlust brutal und äußert sich nun in einem massiven Wunsch nach einem anderen Land.

Dem Institut zufolge geben 27 % der Erwachsenen in Frankreich an, dass sie sich dauerhaft im Ausland niederlassen würden, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten, gegenüber nur 11 % im letzten Jahr. Ein spektakulärer Anstieg, der weltweit selten vorkommt und Frankreich zu einem der Länder mit dem größten jährlichen Anstieg des Auswanderungswunsches macht, seit das Institut diese Frage im Jahr 2007 stellte.

Die Gallup World Poll, die jedes Jahr in über 140 Ländern bei repräsentativen Bevölkerungsgruppen durchgeführt wird, ermöglicht es, die Entwicklung des Vertrauens im Laufe der Zeit zu vergleichen. Für Frankreich stellen die Ergebnisse von 2025 einen deutlichen Bruch dar.

Nach mehreren Jahren relativer Stabilität sinkt das Vertrauen in die nationale Regierung auf 29 %, was einem Rückgang um 13 Punkte innerhalb eines Jahres entspricht. Während das Vertrauen in das Justizsystem (50 %) und in die Finanzinstitutionen (42 %) ebenfalls deutlich zurückging. Kein anderes Land der Europäischen Union verzeichnete 2025 einen so starken durchschnittlichen Rückgang bei all diesen Indikatoren.

Laut Benedict Vigers, Senior Editor bei Gallup, bleibt in Frankreich das Vertrauen in die Institutionen normalerweise von Jahr zu Jahr stabil. Seit dem Amtsantritt von Emmanuel Macron im Jahr 2017 sei es sogar gestiegen, erklärt der Experte. Doch all diese Fortschritte seien in nur zwölf Monaten wieder weggefegt worden, stellt er fest.

Politisches Chaos und fehlende Perspektiven

Dieser Vertrauensverlust fällt in eine Zeit großer politischer Instabilität. Seit der überraschenden Auflösung im Juni 2024 hat Emmanuel Macron einen Premierminister nach dem anderen gestellt, die alle mit dem Fehlen einer parlamentarischen Mehrheit zu kämpfen hatten. Haushaltsvorschläge lösten immer wieder Misstrauensanträge aus und nährten ein Gefühl der politischen Lähmung.

Die Popularität des Staatschefs leidet darunter. Im Jahr 2025 sinkt seine Zustimmungsrate laut Gallup auf 28%, einen historischen Tiefstand, der weit von den 61% entfernt ist, die er in seinem ersten Jahr im Élysée-Palast verzeichnete. Dieser Wert liegt zwar immer noch etwas höher als der von François Hollande am Ende seiner Amtszeit, doch die Erosion bleibt brutal.

Auf wirtschaftlicher Ebene ist der Pessimismus stark ausgeprägt: 67 % der Franzosen sind der Meinung, dass sich ihre Lage verschlechtert, während nur 21 % eine Verbesserung sehen. Seit 2015 gehört Frankreich zu den wirtschaftspessimistischsten Ländern der OECD, gleich hinter Griechenland.

Für Julien war dieses politische Klima genauso wichtig wie die wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Er beschreibt "die ganze Instabilität auf Regierungsebene" und das Gefühl, dass "die Bevölkerung nicht mehr mit den politischen Organen und der Regierung einverstanden ist".

Bleiben oder gehen?

Für Antoine richten sich die Sorgen auch auf die politische Zukunft. Er spricht von einem "ultra düsteren Klima" und ist wegen des Aufstiegs der extremen Rechten "sehr besorgt über die Präsidentschaftswahlen 2027".

Adele hingegen ist schon weg. Im Jahr 2024 verließ sie Lyon und zog nach Leipzig in Deutschland, um eine berufliche Umschulung zu beginnen. Sie erklärt, dass ihr ein Projekt zur Wiederaufnahme des Studiums und zum Wechsel des Fachgebiets - von Jura zu Illustration - in Frankreich "weniger machbar, weniger gefördert, mehr stigmatisiert" erschien, während in Deutschland "die Laufbahnen flexibler sind".

Dennoch bleibt die Verbindung zu Frankreich stark. Sie spricht von einer anhaltenden Nostalgie - die Sprache, die Kultur, die Landschaften -, die sie dazu bringen könnte, eines Tages zurückzukehren. Ihre jüngsten Rückreisen haben jedoch "ihre Wut wieder entfacht", erklärt sie. Nachdem sie im September an einer Demonstration teilgenommen hatte, sagte sie, dass sie von der "Gewalt der Repression" "terrorisiert" worden sei, die sie "sehr ängstigt", insbesondere "als queere Frau".

Hadrien und Sophie hingegen sind den umgekehrten Weg gegangen. Nach mehreren Jahren in Toronto ist das in der Bankbranche tätige Paar nach Paris zurückgekehrt, um dort zu leben. Ihre Erfahrungen haben das Bild des nordamerikanischen Eldorados nuanciert.

"Frankreich ist nicht perfekt", räumen sie ein, aber "so schlecht geht es uns in Frankreich auch nicht". Sie betonen, dass man in Kanada "genauso viel Einkommenssteuer zahlt, aber das Leben sehr teuer ist", während sie in Frankreich mehr Urlaub und Lebenshaltungskosten genießen, die besser mit ihrem Alltag vereinbar sind. "Wir sind trotzdem in einem schönen Land", fügen sie hinzu und meinen, dass der vorherrschende Diskurs manchmal dazu neigt, die Katastrophenstimmung zu übertreiben.

Clément hingegen kann sich nicht vorstellen, zurückzukehren. Er ist 2023 nach Toronto gezogen und sagt, dass er von der politischen Situation in Frankreich zutiefst "angewidert" sei. Er spricht von einer "großen Beliebigkeit" und dem Gefühl, von Verantwortlichen vertreten zu werden, die ihm nicht ähnlich sind. "Er ist der Meinung, das eine Grenze überschritten wurde. "Der Bruch ist wirklich sichtbar."

Laut Gallup ist der Zusammenhang zwischen institutionellem Misstrauen und dem Wunsch, das Land zu verlassen, eindeutig: Fast jeder zweite Franzose, der wenig oder kein Vertrauen in die Institutionen hat, gibt an, das Land verlassen zu wollen, während der Anteil derjenigen, die weiterhin ein hohes Maß an Vertrauen haben, weitaus geringer ist.

Da die Amtszeit von Emmanuel Macron 2027 endet, wird die Herausforderung für seinen Nachfolger immens sein: das tief erodierte öffentliche Vertrauen wieder aufzubauen.

Alexander Kazakevich hat zu diesem Artikel beigetragen.