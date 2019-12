Der Busch brennt

In New South Wales, Australien, haben starke Winde die Buschbrände noch verschlimmert. In der Nähe der Stadt Currowan war zeitweise von der Außenwelt abgeschlossen, weil die Straßen gesperrt waren. Auch in der Nähe von Batemans Bay brennt es. Seit Juli verbrannten zwei Millionen Hektar Land in New South Wales. 6 Menschen kamen ums Leben, 650 Häuser wurden zerstört.