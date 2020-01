15 Meter tief in den Tiber: Neujahrsspringen in Rom

Neujahrsritual in Rom: Zahlreiche Schaulustige verfolgten bei strahlendem Sonnenschein die Sprünge von vier Teilnehmern aus 15 Metern Höhe in den kalten Tiber. Ein Boot der Feuerwehr stand bereit, um die Männer nach ihren mal mehr, mal weniger anspruchsvollen Darbietungen wieder an Land zu bringen.