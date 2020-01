Papst Franziskus hat es am Dienstagabend mit einer besonders aufdringlichen Anhängerin zu tun bekommen. Sie ergreift die Hand des 83-Jährigen, als dieser an ihr vorbeigeht und zerrt den Papst zu sich. Als sie ihn nicht loslassen will, haut Franziskus ihr zweimal auf die Hände.

Der Papst war über die Frau sichtlich verärgert.

Zu dem Zwischenfall kam es bei der Besichtigung der Weihnachtskrippe auf dem Petersplatz, wo eine große Menschenmenge den Papst begrüßte. Viele riefen ihm "Papst! Papst!" und 'Frohes Neues Jahr' zu. Traditionell wollen viele zudem, dass der Papst ihre Kinder küsst oder streichelt und halten sie ihm entgegen.

Bei einem Silvestergottesdienst im Petersdom forderte Franziskus die Menschen auf, mehr Solidarität zu üben - und öfter mal das Handy wegzulegen.

Seit er 2013 Pontifex geworden ist, hat Franziskus Offenheit gepredigt - ein reformfreudiges Programm, das eine kleine, aber lautstarke Gruppe von Ultrakonservativen in der Kirche irritiert.

Der Besuch der Krippenszene ist für den Papst Tradition.