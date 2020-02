US-Börsen: Notenbank will notfalls helfen

Die Börsen in den Vereinigten Staaten haben am letzten Handelstag der Woche erneut Verluste eingefahren. In New York verzeichnete der Dow-Jones-Index ein Minus von 1,39 Prozent, zwischenzeitlich sah es nach noch höheren Einbußen aus.

Larry Kudlow, Leiter des nationalen Wirtschaftsrates der USA, warnte angesichts des Coronavirus vor Überreaktionen. „Ich räume ein, dass sich die Zahlen noch ändern können, dass sich die Lage verschlechtern kann. Und ich erkenne die Risiken an. Aber meine Deutung der Zahlen, die wir zur Hand haben, ist: Es sieht so aus, als sei die Börse zu weit gegangen. Das hat es vorher schon gegeben, es kann schnell wieder eintreten“, so Kudlow.

Die Abwärtsbewegung an den US-Börsen wurde ein wenig gebremst, als die US-Notenbank zusicherte, wegen des Coronavirus notfalls geldpolitische Unterstützungsmaßnahmen einzuleiten. Die Wirtschaft des Landes sei grundsätzlich weiterhin stark, sagte Notenbank-Präsident Jerome Powell.