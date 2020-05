Trotz Corona: Bolsonaro badet ohne Maske in der Menge

no comment

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro hat sich in der Hauptstadt Brasilia von Anhängern feiern lassen. Er schüttelte einigen die Hand und nahm ein Kind auf den Arm.

Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus war in Brasilien zuletzt kräftig gestiegen. Das einwohnerstärkste Land Lateinamerikas liegt hier in absoluten Zahlen weltweit inzwischen an Platz zwei - hinter den USA.