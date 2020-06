Zurück zum Zoo

no comment

Vor vielen Geschäften in England und dem Rest des Vereinigten Königreichs warteten am Montag lange Schlagen von Menschen, um nach fast drei Monaten der Kontaktsperre wieder einkaufen zu können.

Auch Londons Zoo hat am Montag seine Pforten geöffnet. Am 21. März waren Besucher zuletzt durch die Anlage spaziert. Durch fehlende Einnahmen rutschte der älteste wissenschaftlich kuratierte Zoo der Welt in eine gefährliche finanzielle Schieflage.