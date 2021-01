Italienische Küstenwache entdeckt riesigen Finnwal vor Sorrento

In Sorrento in Süditalien ist der Körper eines toten Finnwals entdeckt worden. Das teilte die italienische Küstenwache mit. Der Meeressäuger sei mit 23 Metern Länge eines der größten, das je im Mittelmeer dokumentiert worden sei, so die Küstenwache.

Taucher der Behörde hat den leblosen Körper am Sonntag im Wasser entdeckt, nachdem sie in die Region Sorrento gerufen worden waren. Dort war ein kleiner Wal im Hafen der Stadt gesichtet worden. Dieser verschwand dann aber in tiefere Gewässer. Den toten Wal schleppte die Küstenwache mit dem Boot nach Neapel.

Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Tieren gibt, ist unklar. In einigen Medienberichten wurde spekuliert, dass es sich bei dem kleineren Wal um ein Jungtier des verendeten Finnwal-Weibchen handeln könnte.

in Neapel soll das Tier nun von Meeresbiologen auf seine Todesursache hin untersucht werden.