Manche übernachteten sogar an Ort und Stelle, um zu den ersten Personen zu gehören, die am frühen Morgen eine Sauerstoffflasche ergattern bzw. ihre Flaschen auffüllen können. Er habe bereits am Vortag angestanden, so ein Mann in Lima (Peru), manche Menschen versuchten es seit zwei, drei Tagen, berichtet er. Viele Krankenhäuser in Peru sind wegen der Coronavirus-Pandemie am Rande der Betriebsfähigkeit angekommen, manche Menschen beschaffen sich deshalb selbst Sauerstoff für die Behandlung.