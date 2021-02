Britische Behörden haben die weltweit erste Coronavirus-Studie am Menschen genehmigt. Dabei sollen Freiwillige absichtlich mit dem Coronavirus infiziert werden. Die Forscher suchen bis zu 90 Probanden im Alter von 18-30 Jahren, die dem Erreger "in einer sicheren und kontrollierten Umgebung" ausgesetzt werden sollen.

Die Studienteilnehmer:innen werden zuvor nicht geimpft. Besonders junge Menschen werden aufgerufen sich zu melden, da sie ein wesentlich geringeres Risiko haben, schwer an Covid-19 zu erkranken. Zudem werden die Freiwilligen 24 Stunden am Tag unter ärztlicher und wissenschaftlicher Überwachung stehen.

Die Regierung teilte an diesem Mittwoch mit, dass die britische Aufsichtsbehörde für klinische Studien grünes Licht für das Projekt gegeben hat. Es soll innerhalb des kommenden Monats beginnen. Ziel ist es, wirksamere Impfstoffe und Behandlungen für COVID-19 zu entwickeln. Zudem wolle das Projekt herausfinden, wie das Immunsystem auf das Virus reagiert und wie Infizierte Viruspartikel in die Umgebung abgegeben werden. In einer Folgestudie sollen Freiwillige einen neuen Impfstoff bekommen und dann dem Virus ausgesetzt werden.

Die Sicherheit der Freiwilligen habe Vorrang, wie das zuständige Ministerium betonte. So wolle man den Wildtyp des Corona-Erregers für die Studie nutzen und nicht die britische Mutation B1.1.7, die seit dem Herbst kursiert und als weitaus ansteckender gilt.