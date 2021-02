9.113 Neuinfektionen in Deutschland - Lockerungen in Gefahr?

An diesem Freitag meldet das Robert Koch-Institut 9.113 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den vergangenen 24 Stunden. An oder mit Covid-19 gestorben sind weitere 508 Menschen - damit liegt die Gesamtzahl der Todesfälle in Deutschland jetzt bei 67 206.

Die 7-Tage-Inzidenz gibt das RKI mit 56,8 an. Das ist ein minimaler Rückgang im Vergleich zum Vortag.

Für den trotz des Lockdown kaum noch sinkenden Coronavirus-Zahlen machen Experten die ansteckenderen Virus-Varianten - vor allem die britische Mutation B1.1.7 - verantwortlich. Diese breitet sich in Deutschland immer weiter aus.

Melanie Brinkmann vom Helmholtz-Institut hält Lockerungen zum derzeitigen Zeitpunkt für fatal.

Lokalpolitiker fordern Lockerungen

An diesem Freitag spricht Kanzlerin Angela Merkel per Videokonferenz mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und bayerischen Landräten und Oberbürgermeistern. Vor allem Städte und Gemeinden mit niedrigen Infektionszahlen wollen rasche Lockdown-Lockerungen, dabei geht es vielen um die Öffnung des Einzelhandels.

Auch die deutsche Justizministerin Christine Lambrecht unterstrich, begründungspflichtig sei die Anordnung von Corona-Einschränkungen und nicht deren Lockerung. Die Gerichte würden das sehr genau beobachten.

In Flensburg gilt wegen vieler Neuinfektionen ab dem Wochenende eine nächtliche Ausgangssperre. Die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt wird vom RKI an diesem Freitag mit 177,5 angegeben.