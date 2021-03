Wir sehen ein überlebensfähiges Geschäftsmodell, das kein weiteres Covidopfer werden sollte. Jeder muss seinen Verpflichtungen nachkommen. Auf andere zeigen und sagen "Ihr macht das schon" geht nicht. Zusammenarbeit ist gefragt, also das, was wir nach dem Brexit versprochen haben: Dass es keinen Zusammenbruch der guten Beziehungen geben wird. Dass die britische Regierung einfach sagt, sie hat nichts damit zu tun, das stimmt nicht. Dies ist eine in Großbritannien registrierte Firma, ihr Hauptsitz ist in London, sie hat einen britischen Vorstand und eine weitgehend britische Belegschaft.