Wie kann ich ehrlich zum Stoff sein, zu den Falten im Stoff. Jede Falte, die Sie sehen, Sie wissen, dass das hier eine Falte ist, aber im Original ist das eine Falte, die schon seit tausend, zweitausend Jahren da ist, also wie soll ich das machen. Und plötzlich dachte ich: Ich werde einfach Abgüsse von meinen Leuten machen und ich werde die Abgüsse so anziehen, dass die Falten so bleiben. Und dann steigst du in den Abguss und alles passt, du bist komplett da und dein ganzer Körper passt zum Bild.