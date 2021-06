Freibier für Impfwillige

Eine Brauerei in den USA verschenkt Freibier an alle, die sich vor Ort Impfen lassen. Die Beltway Brauerei in Sterling, Virginia wurde kurzerhand zum Imppfzentrum umfunktioniert - eine Spritze auf der Terasse und dann ein kühles Blondes an der Bar. Viele hat es überzeugt: " Eine super Gelegenheit, das schnell hinter mich zu bringen und noch dazu eine Brauerei kennenzulernen und ein Bier zu trinken", freut sich einer der Geimpften.