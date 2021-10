😷 Guten Abend!

🦠 Die Covid-19-Lage überlastet das Gesundheitssystem. Nirgends in der EU gibt es so viele Tote durch das Coronavirus wie in Rumänien.

🇪🇺 Showdown im Konflikt zwischen Polen und der EU - Ministerpräsident Morawiecki spricht von "Erpressung".

🔴 Nach dem Rapsöl-Skandal haben Aktivistinnen und Aktivisten im Prado in Madrid mit Selbstmord gedroht.

🙈 Der Skandal bei BILD macht international Schlagzeilen - und auch Springer-Chef Döpfner steht jetzt in der Kritik.

🐝 Bienen in Gefahr: Noch nie zuvor hat es so wenig Honig gegeben wie in diesem Jahr.

