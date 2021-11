2G, 3G: Welche Corona-Regeln für Deutschland? Euronews am Abend 15.11.

🌎 Guten Abend!

🦠 Noch nie war die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland so hoch wie jetzt. Der geschäftsführende Gesundheitsminister spricht von einer entscheidenden Woche. Bei einer steigenden Inzidenz: Welche Corona-Regeln kommen jetzt in Deutschland?

💉 Wer impft schneller gegen Covid-19? Der EU-Vergleich.

🇦🇹 FPÖ-Chef Herbert Kickl - ein erklärter Impf-Gegner - ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

🔴 Sind von Belarus bewaffnete Migranten unterwegs nach Polen?

🌍 In Bulgarien könnte sich nach der Wahl so einiges verändern.

🦁🦁🦁 Mit den Löwen-Drillingen, die heute vorgestellt wurden, wünschen wir einen schönen Abend!