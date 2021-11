Corona wie in Österreich bald (fast) überall? Euronews am Abend 23.11.

🌍 Guten Abend!

🇨🇭🇦🇹 Auch an diesem Dienstag dreht sich fast alles um Covid-19. Die Corona-Lage in der Schweiz könnte in drei Wochen so sein wie in Österreich. Davor warnt die Chefin der Covid-19-Task-Force.

🙁 ✈️ Wegen der ständig steigenden Coronazahlen sagen die US-Behörden: "Reisen Sie nicht nach Deutschland!"

💉🦠 Die unglaublichsten Betrügereien beim Impfen gibt es in Griechenland. Da wurden auch Impf-Gegner, die betrügen wollten, betrogen.

💶 😮 Welche Strafen für Impf-Verweigerer? Zur Corona-Lage in Europa.

🖤 Schock nach dem schrecklichen Busunglück in Bulgarien.

⚽️ In Frankreich hat ein Gericht den 32-Jährigen verurteilt, der beim Match in Lyon eine volle Wasserflasche an den Kopf des Kapitän von Marseille Dimitri Payet geworfen hatte.

👶👧🏻 Auf Island hat es noch nie so viele Babys gegeben wie in der Pandemie.

💌 📮 Damit wünschen wir Ihnen einen schönen Abend!