Endlich Regen - aber doch nicht gleich solche Massen

Ausgetrocknet war Orange County, südlich von Los Angeles. Dann kam endlich Regen, ein starker Sturm zog durch Kalifornien nach Süden - aber gleich so viel, dass Menschen in einigen von Waldbränden gezeichneten Gebieten wegen drohender Schlammlawinen evakuiert werden mussten. Belen Ramirez aus dem beliebten Touristenziel Silverado Canyon: "Wir leben sehr gerne hier. Aber es ist Feuer und Überschwemmungen, Feuer und Überschwemmungen. Aber in fünf Minuten bin ich zu Fuß auf dem Berg. Man hat ja die Wahl."

su mit AP