Hat Djokovic die Rekordjagd schon verloren? Oder zieht er das Impf-As?

Noch immer kocht die serbische Volksseele zwischen Melbourne und Belgrad nach der Ausweisung des Nationalhelden Novak Djokovic aus Australien. Das liegt auch an der vier Tage später nachgeschobenen Begründung des zuständigen Bundesgerichts in Melbourne.

Demnach war es angemessen, dass die australische Regierung davon ausging, dass der Tennisprofi eine Anti-Impf-Einstellung habe und eine Bedrohung für die Bevölkerung sei.

Die Pro-Djokovic-Seite in Serbien kritisierte die Sichtweise des Gerichts. Die serbische Rechtsexpertin Nada Martinovic äußerte sich im Euronews-Interview:_ "Novaks Anwälte fragten das Gericht: "Wo sind Ihre Beweise, dass Novak ein Impfgegner ist? Er hat sich nie gegen Impfstoffe ausgesprochen und niemanden ermutigt, Impf-Gegner zu unterstützen." Aber das Gericht sagte, dass er nicht notwendigerweise bestimmte Aktionen durchführen muss, um eine Bedrohung darzustellen."_

Zieht Djokovic noch das Impf-As?

Die Akte Djokovic ist aber noch längst nicht zugeschlagen. Und das nicht nur in den Augen seiner Fans. Hochspannend bleiben gleich mehrere Fragen. Wird der "Joker" doch noch das As der Impfung ziehen?

Und wenn nicht, was passiert mit seinen Teilnahmen an den nächste Grand-Slam-Turnieren in Paris, Wimbledon und New York? Ein weiterer Titel dort reicht schon, um den Tennis-Olymp zu erklimmen, sprich: als Einziger 21 Grand-Slam-Turniere gewonnen zu haben.

Einreise nur durch Ministers Gnaden

Je nach Ergebnis könnte sich des Serben Rekordjagd bis zu den nächsten Australian Open hinziehen. Dann droht ein Déjà-vu-Erlebnis. Der serbische Rechtsexperte Blazo Nedic sagte im Euronews-Interview in Belgrad: "Wenn Sie aus Australien abgeschoben werden, dürfen Sie automatisch für die nächsten drei Jahre nicht mehr nach Australien zurückkehren. Nur der Einwanderungsminister kann entscheiden, ob er diese Entscheidung aufheben will. Das bedeutet, dass nur Alex Hawke oder sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin über die Einreise von Novak Djokovic zu den nächsten Australian Open entscheiden kann."

Euronews-Korrespondentin Maja Repic kommentierte in Belgrad vor einer riesigen Wandmalerei mit dem Abbild von Novak Djokovic: _"Durch seine Abwesenheit von den Australian Open könnte Djokovics Rekord von 356 Wochen als Weltranglistenerster bei den Herren am 21. Februar enden. Aber selbst wenn dies nicht der Fall sein sollte, liegt sein Fokus eher darauf, der beste Tennisspieler aller Zeiten zu werden, indem er mindestens ein weiteres Grand-Slam-Turnier gewinnt. Die wichtigste Frage ist also, ob er bei diesen Turnieren dabei sein wird, wenn er sich nicht impfen lässt." _