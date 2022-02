Kiew: Menschen suchen Schutz in U-Bahnhöfen

Wie ist die Situation in der ukrainischen Hauptstadt?

In Kiew war am Nachmittag Luftalarm ausgelöst worden. Die Stadtverwaltung rief alle BürgerInnen dazu auf, sich in Luftschutzbunkern in Sicherheit zu bringen. euronews-Reporterin Sasha Vakulina berichtet, dass sich viele Menschen in U-Bahnhöfe geflüchtet haben. Sie hocken dort auf Treppen und Bänken.

Viele Hauptstadtbewohner:innen flohen auch. Vor Bankautomaten in Kiew bildeten sich lange Schlangen, wie ein dpa-Korrespondent berichtete. Fotos zeigten lange Autokolonnen. Andere versuchten, mit Zügen aus der Metropole zu flüchten.

In Kiew waren Gefechte zu hören. Der Flughafen Hostomel bei Kiew wurde angegriffen. Das UN-Flüchtlingshilfswerk rief Nachbarländer dazu auf, die Grenzen für Schutzsuchende offen zu halten.