Blitzlieferdienste: Niederländische Verbote für Warenlager

Lebensmittel in Minutenschnelle an die Haustür geliefert. Das versprechen Blitzlieferdienste ihren Kunden, die dafür 1,80 Euro bezahlen. Flink, Gorillas, Getir und Zapp sind derzeit in 29 Städten in den Niederlanden tätig. Getir verzeichnet seit seinem Start vor einigen Monaten ein monatliches Wachstum im zweistelligen Bereich.

"Unsere Lieferzeit beträgt nur wenige Minuten, wir machen unseren Kunden keine Versprechungen, denn die Sicherheit unserer Fahrer steht für uns an erster Stelle", sagt Florian Brunsting, Geschäftsführer Getir Niederlande. "Unsere Schnelligkeit liegt in der Technologie, die wir in den vergangenen Jahren entwickelt haben, und in der Kundennähe."

Nachfrage nach Lieferdiensten steigt

In Hälfte des Jahres 2021 hat sich die Zahl der Nutzer der Lieferdienste mehr als verdreifacht. Um die Nachfrage zu befriedigen, haben die Unternehmen in Rekordtempo Vertriebszentren eröffnet. Dort bearbeiten Mitarbeiter die Bestellungen in Rekordzeit. Die sogenannten "Dark Stores" befinden sich jedoch meist in Wohngebieten, was zu Reibereien mit den Nachbarn führt.

"Meine Mitbewohner bestellen dort ständig", so Yunus Mulder. "Das ist pure Bequemlichkeit. Ich verstehe das, man kann einfach auf dem Sofa liegen und die Lebensmittel werden einem an die Tür geliefert. Aber ich habe hier ein Geschäft, wir haben Gorillas gegenüber, und weil sie innerhalb von 10 Minuten liefern müssen, fahren sie wie die Idioten und kommen meinen Kunden in die Quere."

Ruf nach Regulierung steigt

Eine wachsende Zahl niederländischer Gemeinden plant Maßnahmen zur Regulierung des Marktes. Amsterdam und Rotterdam haben bereits eine Sperre für die Lebensmittel-Lager verhängt.

Die Nachfrage wird wahrscheinlich weiter steigen. Gemeinden, die bisher von der Rekordgeschwindigkeit neuer Geschäftsmodelle wie AirBnb und Uber überrascht wurden, versuchen nun, der Entwicklung einen Schritt voraus zu sein. Aber zumindest einer der hiesigen Blitzlieferdienste sagt, dass er rechtliche Möglichkeiten in Betracht zieht, um sicherzustellen, dass er weiterhin neue Geschäfte eröffnen und seinen Kundenstamm bedienen kann.