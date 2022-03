Hallo!

An diesem Donnerstag haben wir nur wenige Bilder vom Krieg bekommen, aber auch keine guten Nachrichten, die auf ein rasches Ende des Kriegs in der Ukraine hindeuten. Wladimir Putin hält an seinem militärischen Kurs fest und die Ukraine kündigt an, Russland müsse für das Leid und die Zerstörungen zahlen.

Warum Zehntausende Menschen in Deutschland derzeit demonstrieren. Das Titelfoto ist aus Hamburg an diesem Donnerstag, im Video sehen Sie die Demonstration in München vom Mittwochabend.

In Russland soll Kritik an der Armee künftig mit jahrelanger Haft bestraft werden.

Könnte Moskau auch thermobarische Raketen und TOS-1 einsetzen?

In Frankreich ist ein wegen Mordes verurteilter Kämpfer für die Unabhängigkeit von Korsika im Gefängnis mit bloßen Händen angegriffen worden. Jetzt liegt Yvan Colonna im Koma.

Und in welchem Land in Europa werden der Impf-Nachweis und Maskenpflicht am 14. März weitgehend abgeschafft - oder zumindest ausgesetzt?

Haben Sie einen guten Abend und passen Sie auf sich auf!

Unseren abendlichen Newsletter auf Telegram finden Sie unter @euronewsde