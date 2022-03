Es wurden Erinnerungsfotos geschossen, Hände geschüttelt und kurze Pläuschchen gehalten. Dann gab es Pizza. US-Präsident Joe Biden besuchte in Polen einen Truppenstützpunkt, der nahe der Grenze zur Ukraine liegt. Biden war auf dem Flughafen der südostpolnischen Stadt Rzeszow gelandet. An diesem Samstag führt Biden ein Gespräch mit dem polnischen Staatsoberhaupt Andrzej Duda. Duda wollte Biden eigentlich am Freitag auf dem Flughafen in Empfang nehmen, eine technische Panne am polnischen Präsidentenflieger verhinderte das.