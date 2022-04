Tore satt im Champions-League-Halbfinale: Manchester City schlägt Real Madrid 4:3

Ein wahrer Torregen ergoss sich über Manchester beim Halbfinal-Hinspiel in der Fußball-Champions-League zwischen Manchester City und Real Madrid.

Manchester ab der 2. Minute durchgehend vorn

Die Gastgeber setzten sich mit 4:3 durch. Der Belgier Kevin De Bruyne brachte die Heimmannschaft bereits in der zweiten Minute in Führung, Gabriel Jesus legte noch in der Anfangsphase das 2:0 nach.

Manchester hatte zwar bis zum Schlusspfiff einen Vorsprung inne, doch Real erholte sich von der kalten Dusche der Anfangsminuten, kam im Laufe der Begegnung zweimal durch Karim Benzema und durch Vinicius Júnior zum Torerfolg.

Im zweiten Halbfinale treffen an diesem Mittwochabend der FC Liverpool und der FC Villarreal aufeinander.